女優でフィギュアスケーターの本田望結（20）が30日までに自身のインスタグラムを更新。飲酒写真の投稿が続いたことを弁明した。本田は6月に20歳になったばかり。インスタグラムで誕生日の初飲酒姿を披露したほか、ここ最近では8月11日、17日、28日と飲酒写真が続いた。本田は「違うんです」と書き始め「乾杯写真3連発で、毎日飲んでるみたいになっていますが、違うんです今映画を撮っていて、お休みの日に撮った写真しか