【AFP＝時事】心臓手術を受け療養していたニュージーランドの先住民マオリ（Maori）の王が30日、死去した。69歳。マオリの王、キインギ・トゥヘイティア・ポタタウ・テ・フェロフェロ7世（Kiingi Tuheitia Potatau te Wherowhero VII）は健康問題を複数診断されていた。心臓手術を受けた病院で亡くなった。広報担当者は、トゥヘイティア王が家族に見守られながら、安らかに息を引き取ったと明らかにした。数日前に戴冠18年を祝