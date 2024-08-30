砺波市の酒造会社は30日、この秋、地元自治体とJRなどが展開する大型観光キャンペーンで共同企画を行うと発表しました。砺波市の若鶴酒造とJR西日本金沢支社は30日、富山市内で会見し、2024年10月から北陸デスティネーションキャンペーンで取り組む企画内容を発表しました。それによりますと、若鶴酒造・三郎丸蒸留所で製造するウイスキーをJRの観光列車「べるもんた」の乗客限定で200本程度販売するほか