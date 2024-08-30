兵庫県の斎藤元彦知事によるパワーハラスメント疑惑などが文書で告発された問題で、県議会の調査特別委員会（百条委）は30日、斎藤氏に対する初めての証人尋問を実施した。斎藤氏は委員の質問に答える形で約2時間半にわたり自身の見解を説明した。【写真まとめ】証人尋問に出頭した兵庫知事の表情は百条委の奥谷謙一委員長は尋問後に記者会見し、斎藤氏の言動について「個人的には極めてパワハラに近い行動だったのではないか