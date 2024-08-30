プラスサイズ向けの下着ブランド｢Glamour Princess(グラマープリンセス)｣は、産前から産後まで使える新たなマタニティのシリーズを、2024年8月29日(木)より公式オンラインストアにて発売いたしました。産前から産後まで、さまざまなお悩みを解決して快適に過ごせる嬉しいアイテムをラインアップ。ぜひチェックしてくださいね。 マタニティのシリーズが新登場♪ ぽっちゃり妊婦さんはいつも以上に悩みがいっ