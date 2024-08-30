「仕事は厳しくするのが私のスタイル」。議会でそう証言した兵庫県の斎藤知事。パワハラ疑惑の真相は…【写真】「助手席のシートを後ろから蹴られた」県職員 アンケート回答■“パワハラ疑惑”知事が証人尋問に兵庫県 斎藤元彦 知事「良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事も付け加えないことを誓います」“パワハラ疑惑”について、これまで「業務上の指導」などと繰り返し否定し続けてきた兵庫県の斎藤元彦知事。30日