フジテレビの山本賢太アナウンサー（26）が30日、自身のインスタグラムを更新。29日放送の「トークィーンズ」（木曜午後11時）を終え、ベテランアナとオフショットを公開した。「トークィーンズありがとうございました！入社前から大尊敬の佐野アナと伊藤アナ、さらには新人上垣アナと一緒に仕事できてとても嬉しかったです！いつも場を盛り上げてくださるお二人が上司でとても居心地が良い職場でございます。いつかお二人のように