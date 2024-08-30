TVアニメ『君は冥土様。』が、テレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠・BS朝日・AT-Xにて2024年10月5日より放送開始することが発表された。あわせてティザーPV第2弾が解禁された。 今回解禁されたティザーPV第2弾では、鋭い目つきと手捌きで刃を振るう暗殺者としての元暗殺者であるメイド・雪。だが高校生・人好（CV：熊谷俊輝）のもとでメイドとして働き始めると壊滅的なドジっ子ぶりを発揮。普通の掃除は苦