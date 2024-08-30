意外性と親和性をゴチャマゼにした、とても興味深いコラボレーションが実現した。ファンタジーを創るバンド・クジラ夜の街と、独自の世界観を歌うシンガーソングライター・崎山蒼志。8月28日に両者ががっちりタッグを組んだコラボ曲「劇情」がリリースされ、9月には名古屋、大阪、東京を回るツーマンライブツアーが開催される。バンドとソロ、ファンタジーとリアル、カラフルな演