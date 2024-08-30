野田秀樹作・演出のNODA・MAP最新作『正三角関係』サウンド・トラックのデジタル/ストリーミング配信が、本日2024年8月30日（金）より開始された。 圧倒的な戯曲と演出で唯一無二の演劇体験を観客に届け続けるNODA・MAPの新作公演では、松本潤、長澤まさみ、永山瑛太の3人が舞台初共演している。サウンド・トラックには、ビート作品からポスト・クラシカル、音響的なサウンドスケープまで幅広い表現手法を用い