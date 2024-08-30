◆ロッテ―ソフトバンク（30日、ZOZOマリン）ソフトバンクの有原航平が5回5失点（自責4）で降板した。ロッテ佐々木朗希との投げ合い。両チーム無得点の2回。簡単に2死を奪ったが、佐藤に三塁内野安打を許すと、安田に右中間を破る先制の適時二塁打を浴びた。さらに小川に二塁内野安打、藤原には中前適時打と4連打を食らった。3回に1点、4回にも2点を失った。5回97球を投げ、9安打5失点。リーグトップの11勝を挙げているが