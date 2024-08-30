近畿や四国で台風１０号の影響が出ています。８月２９日夜、徳島県・香川県・兵庫県では線状降水帯が発生。徳島県上板町では木造２階建て住宅の天井部分が崩壊。下敷きになった８０代の男性が死亡しました。（近隣住民）「普段はあんまり（雨が）降らんし、家の中にいても（雨の音が）ごつかった。おそろしかった」３０日午後６時すぎの時点で、徳島県の一部地域に依然として土砂災害警戒情報が発表されていて、３０日夜にか