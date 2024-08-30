演歌歌手の辰巳ゆうと（２６）が３０日、東京・ＬＩＮＥＣＵＢＥＳＨＩＢＵＹＡで、東名阪福を巡る初のコンサートツアーを開幕させた。初日を迎え、「台風で来られない方もいるけど、無事に開催できてうれしい。たくさんの勇気と感動を届けられるように歌いたい」と気合十分。王子様ルックで「迷宮のマリア」「星くずセレナーデ」など全２１曲を熱唱した。初ツアーの最終地は、９月１４、１５日に開催される大阪・藤井寺市