世界最大のアニソンライブイベント『Animelo Summer Live 2024 -Stargazer-』（アニサマ）1日目が30日、さいたまスーパーアリーナにて開催された。FIELD OF VIEWがアニサマ初出演し、『遊☆戯☆王』OPテーマ「渇いた叫び」、『ドラゴンボールGT』主題歌「DAN DAN 心魅かれてく」を熱唱した。【写真】古のデュエリスト歓喜！「渇いた叫び」熱唱するFIELD OF VIEW「渇いた叫び」は、1998年に放送されたアニメ『遊☆戯☆王』初代O