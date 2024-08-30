俳優の天海祐希、上戸彩、お笑いコンビ・ドランクドラゴンの塚地武雅が、日本テレビ系『24時間テレビ47』（8月31日、9月1日）のVTR企画のナレーションを担当することが30日、発表された。【写真あり】スタッフ500人…やす子、マラソンへの心境天海は、9月1日午後0時30分すぎ放送の「サライの生みの親谷村新司さんが音楽で伝えたかった想い」を担当する。谷村さんの74年の音楽人生をアリス・堀内孝雄、矢沢透の証言とともに振