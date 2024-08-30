国内男子ゴルフの来季ツアー出場権を争う１次予選会「ファーストＱＴＳｕｐｐｏｒｔｅｄＳＭＢＣモビット」の最終日が３０日、群馬県富岡市の会場で行われ、女子の寺西飛香留（２３）が１オーバーで８８人中４９位に入り、女子として初めて日本ゴルフツアー機構（ＪＧＴＯ）のツアープレーヤーの権利を獲得した。２次予選会に進めなかったが、ＱＴランキングが付与され、今後は女子初のツアープレーヤーとして、主催者推薦で