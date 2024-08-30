パリ五輪バレーボール男子日本代表の西田有志が３０日、自身のＳＮＳを更新し、新しい宣材写真を公開。投稿から１時間で妻の元バレー日本代表・古賀紗理那さんをはじめ、５万件を超える「いいね！」の反響となっている。「宣材写真Ｐａｒｔ２服かっこいい。」「＃ｈｕｇｏｂｏｓｓ＠ｈｕｇｏ＿ｏｆｆｉｃｉａｌ」とドジャース・大谷翔平もアンバサダーを務めるＢＯＳＳの最新服に身を包んだ写真を公開した。茶のジャケ