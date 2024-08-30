「ＴＨＥＫＡＷＡＳＡＫＩＶＩＳＩＯＮ」と称した大型ビジョン＝ＪＲ川崎駅北口国内最大規模となる大型ビジョンに躍動する選手たちや川崎市の魅力が鮮やかに映し出され、乗客や観光客らを出迎える。ＪＲ川崎駅（川崎区）北口通路の壁面に、超高精細ＬＥＤを用いた「ＴＨＥＫＡＷＡＳＡＫＩＶＩＳＩＯＮ」が新設された。９月１日から、バスケットボール男子のＢリーグ１部（Ｂ１）川崎が、このビジョンを本格的に運用を開