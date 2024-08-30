【モデルプレス＝2024/08/30】11人組ガールズグループME:I（ミーアイ）を輩出したサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」（以下「日プ女子」）に参加していた佐々木つくしが30日、Zepp DiverCity（TOKYO）で開催されたファッションイベント「TGC teen 2024 Summer supported by UP-T」（以下「TGC teen 2024 Summer」）に出演した。【写真】「日プ女子」参加者「TGC teen」登場で圧巻ダンス◆「日プ女子」出