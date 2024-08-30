メ～テレ（名古屋テレビ） パリオリンピックのバレーボール男子で、エースの1人として活躍した三重県いなべ市出身の西田有志選手が、四日市市にある母校を訪れました。 30日午後、四日市市にある母校、海星高校を訪れた西田有志選手。 パリオリンピックではサウスポーエースとして、日本を2大会連続となるベスト8に導きました。 「『バレーボールは面白い』と改めて思っ