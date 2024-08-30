メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市教育委員会が、教員団体から金品などを受け取っていた問題で、検証チームの最終報告を受け、教育長が校長らに訓示を行いました。 教育委員会をめぐっては、教員団体から校長などの推薦名簿や現金や商品券などを受け取っていたことがわかり、検証チームが28日、「市民の疑惑や不信を招く不適切な行為」などとする最終報告を出しました。 報告を受け坪田知広教育長は30