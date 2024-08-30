鹿児島市でも一部で停電が続いています。チーズケーキが人気の吉野町の飲食店では、商品を廃棄せざるをえない状況となりました。 （記者）「鹿児島市の住宅街、吉野町です。暴風域を抜けましたが、信号機が消えたままになっています」 鹿児島市吉野町でも、停電は続きました。バスクチーズケーキやハンバーガーを販売する「縁久」です。29日の午前2時ごろから、1日以上停電。今月、リニュ&#