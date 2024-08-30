3人組ロックバンド「Saucy Dog（サウシードッグ）」の石原慎也（Vo／Gt）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」（毎週火曜 23:08頃〜）。8月27日（火）の放送では、元恋人との関係性に悩む生徒（リスナー）と直接電話を繋ぎました。Saucy Dog・石原慎也石原：今夜は「けしからん」の授業をお届けします。生徒がこの夏経験した“けしからん話”を僕が聞いて、けしからんと叱っていきたい