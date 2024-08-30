3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。スーパー戦隊シリーズ第18作「忍者戦隊カクレンジャー」（1994〜1995年放送）30年ぶりの新作「忍者戦隊カクレンジャー 第三部・中年奮闘編」（全1話）にゲスト出演した大森。8月26日（月）の放送では、撮影秘話を明かしました。