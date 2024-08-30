菅田将暉が主演し、黒沢清監督がメガホンをとった映画『Cloud クラウド』が、第97回米国アカデミー賞国際長編映画賞の日本代表作品に決まった。【動画】主演・菅田将暉『Cloud クラウド』、［Alexandros］ が楽曲書き下ろし！予告映像本作は、ネット社会に広がる見えない悪意と隣り合わせの“いま”ここにある恐さを描くサスペンス・スリラー。転売で稼ぐ主人公・吉井良介を菅田将暉、吉井の謎多き恋人・秋子役を古川琴音