レスリング五輪３大会連続金メダルの吉田沙保里さんが、３０日に自身のＳＮＳを更新。パラリンピック代表選手にエールを送った。吉田さんは、Ｊ：テレ（ｊ：ＣＯＭテレビ）で今月２９日から９月９日まで毎日２０時から２２時まで放送される「パリ２０２４パラリンピック」のコメンテーターをつとめる。同番組で共演する元ラグビー日本代表・廣瀬俊朗さんと元フィギュアスケーターの村上佳菜子さんらとのショットを自身のインス