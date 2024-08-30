お笑いタレント・やす子が３０日、都内でアニメ映画「きみの色」（山田尚子監督）の初日舞台あいさつに出席した。タレント・フワちゃんからＳＮＳで誹謗（ひぼう）中傷を受けた騒動後、初のイベント登壇となった。やす子は、おなじみの迷彩服ではなく、ストライプのシャツとつなぎ姿で登壇し「大人気芸人ですぅ〜！（山田監督の）『けいおん！』のファンですし、いち芸人が声優を務めるのは恐れ多いんですけど、すてきな作品に