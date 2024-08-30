荒野行動人気投票三冠王『危! 』、銃とミリタリーとゲームの魅力を発信する『NHG:中の人げぇみんぐ』をご紹介します。荒野行動人気投票三冠王『危! 』今週のピックアップ『【神回】夢幻のスポ限名前変えて荒らしたらばりキレたwwwwwwwww【荒野の光】』――まずは自己紹介をお願いします危! さん：「荒野行動で6、7年やっていて、芝刈り機というクランを創設しました芝刈り機リーダーの『危!』です。ドッキリ系、配信切り抜きなども