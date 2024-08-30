今回の台風10号の影響で、大分県内の交通機関など様々な方面に影響が出ました。 今後の対応をまとめました。 空の便は31日も一部の便で欠航が決まっていて、そのほかの便は台風の状況を踏まえて欠航するかどうか判断するということです。 海の便は31日各社とも、順次運航を再開する予定です。 大分空港 JRは31日、九州横断特急とあそぼーいは全列車運休、久大、日豊、豊肥本線の普通列車は31日の対応を