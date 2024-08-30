「残念だったけど、全力は出し切った」。３０日に行われたパリ・パラリンピック陸上男子５０００メートル（視覚障害）の唐沢剣也選手（３０）は２大会連続の銀メダルに、爽やかな笑顔を見せた。前回東京大会後、金メダルを目指すため、群馬県社会福祉事業団から地元の強豪実業団「ＳＵＢＡＲＵ（スバル）」に出向する「特例人事」で臨んだパリ大会。従来の世界記録を２秒半近く更新し、「金」に近づいた。（松本慎平）先天性の