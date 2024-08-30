16歳未満の少女を車で誘拐し、自宅で性的暴行を加えたとして、わいせつ目的誘拐と不同意性交等の罪に問われた米軍嘉手納基地（沖縄県嘉手納町など）所属の米空軍兵長、ブレノン・ワシントン被告（25）への被告人質問が30日、那覇地裁（佐藤哲郎裁判長）であった。初公判で無罪を主張したワシントン被告は、行為に少女が同意していたと改めて訴え、年齢についても「（少女は）18歳と言っていた」と述べた。【一覧で見る】沖縄県内