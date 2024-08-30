お笑い芸人で元自衛官のやす子（25）が30日、都内で、声優初挑戦となったアニメ映画「きみの色」（山田尚子監督）初日舞台あいさつに出席した。やす子は日本テレビ系「24時間テレビ」（8月31日〜9月1日）でチャリティーランナーを務める。同局はこの日、公式HPで、台風10号接近により、市民ランナーによるマラソンイベントの中止を発表した。一方、やす子のマラソン自体は「安全に配慮しながら実施する方法を検討中です」とした。