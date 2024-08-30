俳優の波瑠（33）が30日、自身のインスタグラムを更新。大阪・関西万博「カプコン」体験コンテンツの発表会見を終え、オフショットを投稿した。「大阪・関西万博で体験できるモンハンの世界を一足先にのぞいてきました！アイルーとミャクミャクと一緒にイベントにも登壇いたしました。」「台風や大雨の影響が大きい地域の方は、気をつけてお過ごしください」とつづり、真っ白コーデを披露した。フォロワーからは「白似合いすぎ」「