小田急電鉄によりますと、台風10号の接近に伴う大雨で小田急小田原線は伊勢原・小田原間で30日終日、運転を見合わせると発表しました。31日も、この区間は始発から運転を見合わせますが、このうち東海大学前・秦野間では線路の盛り土の流出が確認されていて、復旧に相当な時間がかかることから、伊勢原・秦野間では終日、運転を見合わせ、秦野・小田原間は安全が確認され次第、運転を再開するということです。