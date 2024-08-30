声優鈴川紗由（18）高石あかり（21）木戸大聖（27）が30日、都内で、アニメ映画「きみの色」（山田尚子監督）初日舞台あいさつに出席した。同作は、思春期の少女たちが向き合う自立と葛藤、恋模様を描いたオリジナルアニメーション映画。第26回上海国際映画際で金爵賞アニメーション最優秀作品賞を受賞している。鈴川は日暮トツ子、高石は作永きみ、木戸は影平ルイを担当した。舞台あいさつの最後。3人は山田監督にサプライズを用