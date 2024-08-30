（台北中央社）台北市内に建設中の複合商業施設「京華広場」を巡る贈収賄事件で、検察と法務部（法務省）廉政署は30日午前、腐敗防止条例違反（不正に利益を図った罪）の疑いで柯文哲（かぶんてつ）前台北市長の自宅と柯氏が党主席（党首）を務める民衆党の本部などを家宅捜索した。柯氏は正午ごろ、自宅前で取材に応じ、「私は非常に正々堂々としている。自身に問題がないと知っている」と強調した。柯氏の市長在任中、同施設の容