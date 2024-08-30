31日閉店するイオン鹿児島鴨池店と共に幕をおろす店があります。老舗洋食店「グラタン＆パーラー薔薇道」です。昭和、平成、令和と長年、味を守り続けてきた背景には、亡きオーナーの思いと今のオーナーの決意がありました。今の姿を見つめます。(詳しくは動画をご覧ください)