バブリーキャラでおなじみの平野ノラさん。元汚部屋出身だった過去から一転、今はすっきりした部屋に夫と娘と暮らし、片づけ本を出すほどの片づけ達人に。そんなノラさんが、読者からの「防災グッズ」についての疑問をバブリーに回答！ノラさんが実践している、買いだめすぎず、上手に備える方法をレポートします。冷え性が汗かきに…更年期かも？やっぴ〜！みんな〜暑さで溶けてないか〜い？絶賛猛暑のなか、ノラはとうとう