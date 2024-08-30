中国に進出している日系企業の団体である中国日本商会が30日、北京で、会員企業を対象に四半期ごとに実施している「景況および事業環境に関するアンケート」の最新の結果を発表しました。在中国日本商会会員企業の今年第2四半期の業況や景況認識などは、中国全体では1〜3月期に比べて「改善」の傾向が見られたということです。中国日本商会の本間哲朗会長は記者会見に寄せたビデオメッセージで、「在中国の日本企業の発展を通じて