【MLB】ドジャース 6−3 オリオールズ（8月29日・日本時間30日／ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平が、オリオールズ戦に「1番・DH」でスタメン出場。第1打席はセンターライナーに打ち取られたが、ホームランになっていてもおかしくなかった一打に、ファンからは「そんなに飛ぶの？」など驚愕の声が上がった。【映像】大谷翔平、ファン驚愕の「弾丸ライナー」前日の試合で3試合ぶり、今季4本目の先頭打者アーチを放ち、メジャ