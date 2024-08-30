陸上自衛隊武山駐屯地（資料写真）台風１０号の接近に伴い横須賀市は３０日、３１日開催の「市西地区納涼花火大会」を中止にすると発表した。会場の陸上自衛隊武山駐屯地（同市御幸浜）の一般開放も取りやめる。日程の順延はない。