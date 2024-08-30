シンガー・ソングライターaiko（48）が30日、神奈川・サザンビーチちがさきで、恒例の野外フリーライブ「Love Like Aloha vol．7」を開催した。18年以来6年ぶり7度目。「男子ー！女子ー！そうでない人ー！全員ー！」と定番の呼びかけで沸かせた。「今日は絶対、最後までやります。よろしくお願いしまーす！」と絶叫し、大歓声を浴びた。台風10号などの影響が心配されたが、無事予定通り開催に至った。「皆さん今日は来てくれてあり