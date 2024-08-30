信頼していた彼の行動に疑問を感じ、心配になることは誰にでもあるかもしれません。今回は、浮気男性の行動パターンを紹介します。甘い言葉の裏側あなたに対する甘い言葉や愛情表現が増えた場合、単なる愛情の表れだけではないかもしれません。普段とは異なる甘い言葉は、罪悪感の裏返しや他の人への関心を隠すためのものである可能性があります。プライベートの秘密が多い彼が自身のプライベートについて詳しく語らなかったり、質