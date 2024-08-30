自己条件なら負けられない。ジュニアC覇者のキャプテンシー(牡3、栗東・松永幹夫厩舎)が、アジア競馬連盟トロフィー(3歳上・3勝クラス・芝1500m)で3勝目を狙う。 キャプテンシーは父モーリス、母アドマイヤリード、母の父ステイゴールドの血統。母は17年のヴィクトリアマイルの覇者。2歳夏の新馬戦では後に「幻のダービー馬」と呼ばれるシルバーステートに、生