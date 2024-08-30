ドジャース移籍後最初の130試合で42本塁打、319塁打、76長打が1位また新たな記録を作り出した。ドジャース・大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地・オリオールズ戦に「1番・指名打者」で出場し、42号ソロを放つなど、4打数2安打1打点。2盗塁もマークして、史上2人目の「42本塁打-42盗塁」に到達した。さらにカナダのデータ会社によると、ドジャースの球団史に残る“ロケットスタート”でもあったという。大谷は初回先頭