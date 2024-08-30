「LOST CORNER Radio」サムネイル 米津玄師が30日、「LOST CORNER Radio」を米津玄師YouTube公式チャンネルで公開した。【動画】公開された米津玄師「LOST CORNER Radio」今回の「LOST CORNER Radio」では、スタジオジブリ宮崎駿監督作品「君たちはどう生きるか」主題歌の「地球儀」を昨年リリースし、そこから映画「ラストマイル」の主題歌「がらくた」が生み出された経緯、その後アルバム「LOST CORNER」に至るま