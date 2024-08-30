ジャスティン＆ヘイリー・ビーバー夫妻の第1子ジャック・ブルース君の生まれた日を友人のアドワ・アボアが漏らしたようだ。8月23日に第1子の誕生を発表していたジャスティンとヘイリー。英国出身モデルのアドワが同日に第1子となる娘シャイちゃんが誕生したことを発表した際、ヘイリーと「一日違い」で出産したことを明かしていた。ジャック・ブルース君が前日の22日に生まれたことを