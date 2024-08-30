女優、グラビアアイドルの大原優乃が30日発売のファッション誌「bis」2024年秋号（光文社）に登場。今季トレンドの最新ランジェリー8LOOKを着こなした。 【写真】大原優乃が人気ランジェリーの魅力を自ら体現 同誌初登場の大原は「女の子がより可愛く見える『bis』さんの世界観が好きで今いちばん出たい雑誌でした」と述べた。今回紹介したランジェリーは、リズムに合わせて踊っているかのような華