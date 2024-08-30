歌手の辰巳ゆうとが３０日、東京・渋谷のＬＩＮＥＣＵＢＥＳＨＩＢＵＹＡで「スペシャルコンサートツアー２０２４」を開催した。本番を前に「見える景色は特別なものがある。観客の皆さんが入ったらどう変わるか楽しみ」と胸の内を明かし、「来てくれた方に感動と勇気をお届けできるように」と意気込んだ。リハーサルでは、銀色のスーツに赤いマントと黒いハット姿でステージ後方から登場。「迷宮のマリア」と「星くずのセ