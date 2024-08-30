◆パ・リーグロッテ―ソフトバンク（３０日・ＺＯＺＯマリン）ソフトバンク・有原航平投手が５回９安打５失点（自責４）で降板した。２回２死一塁で安田に中越え適時二塁打を浴びると、一、三塁となってから藤原にも中前適時打を献上。３、４回にも失点を重ねた。ロッテ戦は日本ハム時代の１９年５月３０日の札幌ドームでの一戦から１１連勝中だったが、試合をつくることはできなかった。